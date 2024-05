Rimini. Bolletta da 45mila euro, il titolare del locale: “Così rischio di chiudere”

Bollette da 45mila euro, rischio di chiudere. Così sono stato raggirato». Due anni fa ha cambiato fornitore dell’energia elettrica. Era l’epoca delle utenze alle stelle e le sue, che rischiavano di impennarsi sui 5mila euro mensili, l’avevano costretto a tagliare orari e dipendenti per trovare la quadra. Ma il peggio doveva ancora venire per Paolo Gabriele, ora 54enne, titolare del bistrot Ghettoquarantasei aperto a Villa Verucchio nel 2013. «Avevo cambiato fornitore – spiega – scegliendo un contratto a tariffa fissa, ovvero 16 centesimi a kilowatt/ora per un anno».

Peccato che, stipulato il contratto, arrivi la delusione. Prima si ritrova una bolletta non lontana dalle precedenti, sui 1400 euro circa: è l’aprile 2022. Poi la batosta: la seconda ammonta a 2.500, la terza schizza a 6mila mentre la quarta “retrocede” a 3.400. Stupito, chiama l’azienda ma gli viene risposto a più riprese che è impossibile che sia loro cliente avendone solo nel Lazio. Al contrario il precedente fornitore, a cui Gabriele si rivolge, conferma l’avvenuto passaggio con tanto di codice.