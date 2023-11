Rimini. Blitz della polizia nell’ex questura di via Ugo Bassi: trovate sei persone in condizioni di grave degrado

La Polizia di Stato mette al setaccio la cosiddetta “Area Ex Dama”, ovvero l’edificio di via Ugo Bassi che avrebbe dovuto ospitare la nuova questura. Nell’ambito di mirati servizi antidegrado, la Polizia di Stato di Rimini nella mattinata di lunedì ha eseguito un intervento nell’area “Ex Dama”, con l’obiettivo di bonificare un’area assiduamente frequentata da soggetti dediti ad attività illecita, che si introducono arbitrariamente all’interno della struttura. La situazione era stata infatti più volte segnalata dai residenti, che rappresentavano una crescente preoccupazione per la presenza in quell’area di soggetti sbandati. Nello specifico, gli agenti della Polizia di Stato, hanno effettuato un approfondito controllo di tutta l’area, riscontrando evidenti segni di bivacco, rintracciando all’interno del capannone dismesso 6 persone straniere. I soggetti identificati all’interno, che vivevano in una situazione di grave degrado sono stati tutti denunciati per il reato di invasione di edifici ed allontanati dalla struttura. Inoltre, a due dei tre soggetti rintracciati veniva notificato il decreto di espulsione. Al termine delle operazioni di bonifica e controllo la struttura è stata riconsegnata alla proprietà.