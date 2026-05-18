Rimini, Banca Malatestiana ha donato un ecografo al consultorio familiare

Si è svolta nei giorni scorsi, al Consultorio Familiare di Rimini, la cerimonia di ringraziamento per la donazione di un ecografo ginecologico di ultima generazione (alta fascia con tecnologia 4D) da parte della Banca Malatestiana. Si tratta di un gesto concreto di responsabilità sociale e vicinanza al territorio che testimonia il valore della collaborazione tra il sistema sanitario pubblico e il mondo delle realtà economiche locali. In tal senso un esempio virtuoso di attenzione alla comunità, capace di generare benefici diffusi e duraturi a favore delle donne, delle famiglie, dei giovani e dell’intero territorio riminese.

L’acquisizione del nuovo ecografo consentirà infatti di eseguire esami diagnostici di elevata qualità, migliorando ulteriormente l’efficacia delle prestazioni offerte. Inoltre, grazie a questa donazione, è stato possibile destinare due ecografi di fascia media ad altrettante sedi consultoriali, ampliando così la capacità diagnostica dell’intera rete territoriale.

Alla cerimonia erano presenti il Direttore di Distretto di Rimini, Mirco Tamagnini, la Direttrice dei Consultori Familiari Rimini-Riccione, Michela Piva, con una rappresentanza dello staff medico e infermieristico, la Presidente della Banca Malatestiana, Enrica Cavalli, insieme con i Consiglieri Marianna Girolomini e Roberto Cenci e la Vicepresidente del Consiglio Paola Savini.