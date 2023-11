Rimini, avvicina nella notte l’ex fidanzata e la minaccia: 32enne arrestato

Domenica notte i Carabinieri di Rimini, hanno tratto in arresto un 32enne in flagranza del reato di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla 23enne ex fidanzata. L’intervento era stato richiesto, tramite il 112, dalla ragazza riminese, che alle 4 circa aveva incrociato l’ex fidanzato, che le si avvicinava chiedendole di parlare nella speranza di riprendere la loro relazione. Di fronte al rifiuto della ragazza l’uomo ha cominciato a minacciarla. I militari giunti sul posto, si sono subito diretti in soccorso della donna prima che la situazione potesse degenerare.