Rimini, auto prese di mira dai vandali, la sindaca di San Clemente: “Segnalate sempre alle forze dell’ordine”

Auto prese di mira dai vandali a Sant’Andrea in Casale. La denuncia è nata dalle segnalazioni sui social e la sindaca di San Clemente Mirna Cecchini ha preso posizione in una nota: “Ho letto solo stamattina dei danni subiti da alcuni cittadini sulle proprie auto parcheggiate nelle vie centrali di S.Andrea in Casale. Ho appena parlato con i carabinieri nella persona del maresciallo Pintor il quale prontamente ha già deciso di aumentare il numero dei controlli sul nostro territorio rispetto a quelli di routine. Ci tiene a ricordare che qualsiasi cosa sospetta i cittadini possano notare anche durante la notte, va chiamato il 112 che risponde sì da Riccione, ma ha nelle ore notturne la gestione di tutte le macchine in servizio anche quelle delle caserme a noi più vicine. Il maresciallo mi ha salutata dicendomi:

“Meglio una chiamata in più con conseguente controllo operativo, che una segnalazione non fatta per il timore di esagerare”. Sono comportamenti inaccettabili ed estremamente sgradevoli che vanno legalmente perseguiti e sanzionati. Ma la prima prevenzione è l’attenzione dei cittadini che è il controllo primario e il più efficace....invito quindi a segnalare alle forze dell’ordine atteggiamenti sospetti e potenzialmente dannosi. Grazie per la collaborazione che vorrete dare”.