Rimini, auto distrutta dalle fiamme in zona centro studi

RIMINI. Auto distrutta completamente dalle fiamme questa mattina all’alba, intorno alle 5.45, in via Gaspara Stampa, nella zona del centro studi a Rimini. A prendere fuoco una vecchia Fiat Punto, alimentata a benzina e gpl, parcheggiata da un paio di giorni in un piazzale. Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, intervenuti per domare il rogo ed evitare che si propagasse alle aree limitrofe, l’incendio sarebbe scaturito dalla parte anteriore dell’utilitaria. Il proprietario, un 40enne, è stato avvisato dai carabinieri, che ora attendono la relazione dei pompieri, chiamati ad accertare le cause dell’accaduto e confermare o meno la natura dolosa delle fiamme. Al momento quindi l’ipotesi più plausibile rimane quella della causa accidentale, come confermato dagli stessi militari.