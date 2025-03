Rimini. Assolto per violenza sessuale ma condannato per maltrattamenti alla ex

La sua gelosia lo ha portato non solo a perseguitare con chiamate continue la compagna con cui viveva, ma anche ad aggredirla fisicamente e a pretendere di controllarne le parti intime nella convizione di trovare una prova per le sue ossessioni: episodi per i quali un 35enne di origini lucane (difeso dagli avvocati Paolo Righi e Alessandro Pierotti) è stato processato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata. Ma il collegio penale presieduto dalla giudice Adriana Cosenza lo ha assolto dalla seconda accusa «perché il fatto non sussiste», condannandolo a 2 anni e 8 mesi di reclusione per la sola contestazione dei maltrattamenti. Alla sua ex, costituitasi parte civile con l’avvocata Linda Andreani, andrà un risarcimento da 18mila euro.