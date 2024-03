Rimini. Aspetta la ex in strada e spara due colpi di pistola: arrestato

La aspetta per la strada, lungo la via che sa che avrebbe percorso, e quando la vede avvicinarsi estrae una pistola nera dai pantaloni, la punta verso il cielo e poi spara un colpo in aria e uno a terra. Una minaccia per nulla velata di morte che spinge la donna, ex compagna del “pistolero”, ad accelerare la marcia verso la caserma dei carabinieri, come la centrale operativa della questura le suggerisce di fare per mettersi in sicurezza. La polizia avverte la caserma dell’imminente arrivo della donna, terrorizzata dall’ex che la perseguita e minaccia di ucciderla. Ex, un uomo di origini tunisine poco più che trentenne, che nella serata di sabato è finito in manette con l’accusa di atti persecutori.

Fino a pochi mesi prima, nei suoi confronti era stato emesso un divieto di avvicinamento alla persona offesa, che nell’aprile 2023 lo aveva denunciato raccontando le aggressioni, le minacce e le persecuzioni, anche attraverso profili social fasulli, che lui aveva messo in atto non accettando la decisione della donna di lasciarlo. Profili fasulli come la pistola che aveva utilizzato per sparare i due colpi: alla perquisizione degli agenti della Squadra mobile, la sera stessa, nella sua abitazione, l’arma è risultata essere infatti un scacciacani, ma del tutto simile alle vere pistole. In particolare, a quelle utilizzate dalle forze dell’ordine.

La mattina di sabato, del resto, la donna era andata in questura per integrare la querela dopo aver passato la notte al Pronto soccorso in seguito a un potente manrovescio con cui lui l’aveva colpita (5 i giorni di prognosi). Seguita in auto, e atteso che lei scendesse, lui le si era parato davanti e mentre lei scappava verso l’auto per barricarsi all’interno, lui si è infilato nel veicolo, impedendole di chiudere la portiera e dandole il violento schiaffo al volto, accompagnato da minacce di morte. Un agguato in pieno giorno, davanti a decine di potenziali testimoni, che ha convinto gli inquirenti, e in particolare il pm Luca Bertuzzi, a disporre per lui la custodia cautelare in carcere.