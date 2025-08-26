Rimini. Arrivati i primi nove Marescialli Allievi della Guardia di Finanza per il tirocinio

Sono arrivati a Rimini i primi 9 Marescialli Allievi della Guardia di Finanza per iniziare il loro tirocinio pratico formativo. Questi giovani, che frequentano il 94° corso “Dodecanneso II” presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti de L’Aquila, svolgeranno a Rimini un’esperienza di tre settimane per mettere in pratica quanto appreso.

Un’esperienza sul campo

Durante il tirocinio, gli Allievi saranno affiancati agli Ispettori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Rimini. Avranno così l’opportunità di partecipare come osservatori a operazioni reali di contrasto a: evasione ed elusione fiscale, frodi, illeciti sulla spesa pubblica, criminalità economico-finanziaria.

Questo tipo di attività diretta permette loro di acquisire i “segreti del mestiere” e di imparare sul campo da colleghi più esperti.

Il messaggio del Comandante Provinciale

Ad accogliere i futuri ispettori è stato il Comandante Provinciale, Colonnello Alessandro Coscarelli. Dopo averli salutati, il Colonnello ha sottolineato l’importanza di questa esperienza, definendola una tappa fondamentale del loro percorso e un banco di prova per il loro impegno e spirito di servizio.

«Queste settimane - ha ribadito il Col. Coscarelli - saranno per voi un’occasione unica per vivere sul campo la realtà operativa del Corpo, al fianco di colleghi esperti. Vi auguro di trarne il massimo insegnamento per diventare Ispettori capaci, preparati e consapevoli del ruolo che andrete a ricoprire».

Una seconda parte di Allievi arriverà a Rimini nella seconda metà di settembre, proseguendo il percorso di addestramento sul campo.