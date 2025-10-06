Rimini, arriva il Ttg: 450 hotel pronti al tutto esaurito

A Rimini arriva il TTG e prende il via la stagione delle grandi fiere. Secondo Visit Rimini sono 450 gli hotel pronti ad ospitare i visitatori della fiera b2b più importante sul turismo internazionale.
A pochi giorni dall’apertura delle prime fiere autunnali, TTG Travel Experience e InOut|The Hospitality Community, che dall’8 al 10 ottobre occuperanno i padiglioni della Fiera di Rimini, secondo le stime di Visit Rimini basate sul sistema di per la raccolta e analisi dei dati Hbenchmark: “L’occupazione è quasi al completo, con richieste di prenotazione ancora in arrivo, la situazione delle prenotazioni è tutt’ora in movimento, seguendo il trend delle prenotazioni anche sotto data. Siamo a circa il 98% di prenotazioni per i 4 stelle e all’83% per i 3 stelle di media sui tre giorni. Un risultato positivo confortato anche dalla presenza notevole di ospiti stranieri con un buon contingente di espositori e visitatori internazionali provenienti da Nord America, Nord Europa, Sud America, India e Cina. Le prospettive per le prossime settimane restano incoraggianti: eventi fieristici e congressuali in calendario negli ultimi mesi dell’anno confermano il ruolo di Rimini come destinazione di riferimento tutto l’anno con una buona occupazione alberghiera, in linea con l’anno scorso”.