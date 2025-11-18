Rimini, arrestato spacciatore di eroina nel parco

RIMINI. Ieri pomeriggio gli agenti del Nucleo Sicurezza Urbana hanno arrestato un 32enne sorpreso a spacciare eroina nel parco adiacente alla via Pintor. L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli capillari che la Polizia Locale sta conducendo quotidianamente in tutti i parchi cittadini, edifici abbandonati e aree sensibili del territorio comunale. L’intervento è il risultato di un’attività di controllo avviata nei giorni scorsi, dopo che alcuni cittadini avevano segnalato una sospetta attività di spaccio nella zona adiacente alla Scuola dell’Infanzia Aquilone e alcune situazioni di degrado, con sporcizia e siringhe abbandonate nell’area verde adiacente alla via Pintor. Gli agenti in borghese, supportati dall’unità cinofila in dotazione al Comando di Polizia Locale di Rimini, hanno intensificato i controlli e i pedinamenti, riuscendo a individuare un sospettato grazie alle descrizioni fornite da alcune fonti confidenziali.

Ieri alle ore 15, quando l’uomo è giunto nel parco, gli operatori lo hanno visto nascondere un involucro sotto un sasso. Poco dopo, lo stesso è stato sorpreso in una sospetta cessione di una bustina consegnata in cambio di denaro. Mentre una seconda persona riusciva ad allontanarsi con un monopattino, facendo perdere le proprie tracce, gli agenti in abiti civili sono riusciti a fermare il sospettato.

Durante la perquisizione personale, l’uomo (classe 1993) è stato trovato in possesso di 5 dosi di eroina pronte per la vendita e 1.390 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, oltre a un coltello di oltre 20 centimetri. Nel nascondiglio, individuato dagli agenti, sono state rinvenute altre 6 dosi della stessa sostanza.

Il 32enne, senza fissa dimora, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti con aggravanti specifiche e denunciato per porto abusivo di armi. Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato condotto nella Casa Circondariale di Rimini, dove resta in attesa di comparire davanti al Giudice per le Indagini Preliminari.