Rimini. Arrestato per furto, l’ex campione europeo di kickboxing “chiederà scusa, sta attraversando un momento difficile”

«Si è trattato di un episodio isolato, frutto di un uomo che in questo momento sta attraversando un momento personale un po’ difficile». Così l’avvocata Francesca Mazzoni riguardo all’arresto del suo assistito, l’ex campione europeo di kickboxing Giuseppe De Domenico, finito in manette nella notte tra martedì e mercoledì dai carabinieri della Compagnia di Riccione dopo aver messo a segno un furto al ristorante Moscabianca, in zona Marano. Processato per direttissima, per lui la giudice Elisa Giallombardo dopo la convalida dell’arresto ha disposto l’obbligo di firma in caserma tre volte a settimana. «Stiamo preparando delle scuse formali scritte da inviare al proprietario del Moscabianca - continua Mazzoni -. La volontà del mio assistito è anche di risarcire il danno, sul quale ci sono delle trattative in corso, e fare ammenda da un punto di vista sia morale che materiale. Stiamo poi lavorando affinché torni sulla retta via». La prossima udienza si terrà a fine settembre e, in base all’esito delle trattative tra le parti, si capirà meglio il proseguimento del procedimento penale. In sostanza, se verrà chiuso con un remissione di querela oppure se la difesa dovrà presentare altre istanze.

De Domenico era stato trovato dai militari, intervenuti dopo il suono dell’allarme, con alcune bottiglie di alcolici e il denaro contante sottratto dalla cassa del locale, refurtiva recuperata e restituita ai proprietari. Nei suoi confronti risultano anche diverse denunce e precedenti legati a furti e reati contro il patrimonio, mentre sono in corso ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine in merito ai numerosi furti lamentati da alcuni albergatori della zona di Rimini sud e Riccione nord, compresa l’area del Marano. Al momento, però, nulla è stato contestato al 34enne.