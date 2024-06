Rimini, Arop: una festa del ventennale con oltre 300 intervenuti

Oltre 300 persone hanno partecipato ieri sera, venerdì 21 giugno, alla celebrazione dei 20 anni di attività di Arop. L’evento gratuito, aperto alla città, si è tenuto presso il Teatro Galli di Rimini ed è stata un’occasione per raccontare i risultati raggiunti da Arop in questi anni. “E’ stata una serata davvero speciale per tutti noi. Vorrei esprimere la mia gratitudine a coloro che hanno contribuito al successo di questo appuntamento: dai volontari agli organizzatori, dagli sponsor ai partecipanti, ognuno ha giocato un ruolo fondamentale nel rendere questa occasione così memorabile - ha dichiarato Roberto Romagnoli, Presidente di Arop - l’evento ha anche evidenziato la bellezza della collaborazione e della solidarietà. In un mondo spesso segnato da divisioni, è stato straordinario vedere persone provenienti da diverse realtà unirsi per una causa comune. Questa è la vera forza di Arop: la capacità di creare legami, di costruire ponti e di fare la differenza insieme”.

Arop Odv è un’organizzazione di volontariato che sostiene i bambini affetti da malattie oncoematologiche, con l’obiettivo prioritario di migliorare la qualità dei percorsi terapeutici che coinvolgono i piccoli pazienti e le loro famiglie. Sul palco si sono alternate le testimonianze delle persone che Arop ha accompagnato nei percorsi terapeutici e nel supporto alle famiglie dei bambini in cura presso l’Ospedale Infermi di Rimini, degli operatori sanitari che li hanno assistiti e soprattutto dei volontari che ogni giorno sono al fianco di chi deve attraversare il difficile momento della malattia. La serata è stata arricchita dalla musica di Rimini Classica, momenti di comicità e sorrisi.

Tra i presenti vi erano anche gli onorevoli. Andrea Gnassi, Jacopo Morrone e Beatriz Colombo, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, l’assessore Kristian Gianfreda, Emma Petitti e Nadia Rossi in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna e tanti altri.