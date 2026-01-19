Rimini. Approvato il regolamento della prima comunità energetica rinnovabile del Comune

Compie un passo decisivo il progetto della prima Comunità Energetica Rinnovabile (CER) del Comune di Rimini. Il Consiglio di Amministrazione della “CER Comune di Rimini ETS” ha approvato il regolamento interno che definisce le regole operative e conferma la vocazione sociale dell’iniziativa, garantendo una distribuzione equa dei benefici con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione. Il documento segna una tappa fondamentale dopo la firma della Convenzione che ha concluso l’iter del Project Financing e la presentazione pubblica di dicembre al Teatro Galli. Il regolamento chiarisce principi, modalità di adesione e criteri per la ripartizione dei vantaggi economici, rendendo pienamente operativa la CER e definendo in modo trasparente il modello riminese di comunità energetica.

Distribuzione equa e progressiva dei benefici

Il punto centrale del regolamento riguarda la distribuzione dei benefici economici generati dalla condivisione di energia rinnovabile. La CER di Rimini applica un criterio perequativo che privilegia le famiglie con redditi più bassi, garantendo che i vantaggi maggiori vadano a chi ne ha più bisogno.

Supporto a imprese e associazioni

Il 10% degli incentivi complessivi è riservato alle piccole e medie imprese e alle associazioni del territorio, distribuito equamente tra i soggetti appartenenti a questa categoria. Una scelta che riconosce l’importanza di questi attori per l’economia e il tessuto sociale cittadino.

Partecipazione aperta a tutti

Il regolamento elimina i vincoli territoriali legati alla cabina primaria per i cittadini interessati ad aderire. Questa decisione amplia considerevolmente le opportunità di partecipazione, permettendo a un maggior numero di riminesi di accedere ai benefici della comunità energetica.

Adesione gratuita

L’adesione e la partecipazione alla CER non comportano alcun costo per i membri, rimuovendo ogni ostacolo economico e ribadendo il carattere inclusivo del progetto.

Il regolamento disciplina anche gli aspetti gestionali della CER, dal ruolo del Referente alle procedure per la valorizzazione dell’energia condivisa, dalla partecipazione degli enti locali ai meccanismi per accedere agli incentivi statali gestiti dal GSE.

“Con l’approvazione di questo regolamento compiamo un ulteriore passo avanti nel percorso di transizione energetica e diamo concretezza ai principi che hanno guidato fin dall’inizio il progetto: solidarietà, inclusione e sostenibilità”, ha dichiarato l’assessora alla transizione ecologica Anna Montini. “Abbiamo creato uno strumento solido e chiaro che garantisce regole certe, supporto alle fasce più fragili e una partecipazione ampia e senza barriere. La CER non è solo un progetto energetico, ma un’infrastruttura sociale pensata per produrre benefici ambientali, economici e collettivi duraturi”.

Nei prossimi mesi proseguiranno le iniziative di informazione e coinvolgimento dei cittadini, con l’obiettivo di aumentare la partecipazione alla Comunità Energetica e consolidare un modello che fa di Rimini un punto di riferimento nazionale per l’innovazione e la solidarietà energetica.