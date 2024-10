Rimini, anziana muore dopo una caduta in casa: indagano i Carabinieri, disposta l’autopsia

La Procura della Repubblica di Rimini darà incarico di effettuare l’autopsia sulla salma di una donna di 84 anni, di origine tedesca, morta nella notte dopo essere arrivata in pronto soccorso a causa di una caduta. L’anziana residente a Viserba, è stata trasportata dal personale del 118 intervenuto a casa sua su richiesta dei familiari conviventi Dai primi accertamenti sembrerebbe che la donna sia rimasta vittima di una caduta accidentale, a seguito della quale ha battuto violentemente il capo.

Dopo alcune ore dal ricovero, nonostante le cure dei sanitari, l’anziana è deceduta a seguito del trauma. Sono in corso verifiche da parte dei Carabinieri della Stazione di Viserba coadiuvati da personale del Nucleo investigativo di Rimini.

Il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha quindi disposto che venga affidata ad un medico legale l’autopsia per capire esattamente come sia caduta la donna. Al momento si sa che la donna era in casa insieme alla figlia che vive con lei e non è sposata. Durante la notte, l’anziana, non è ancora chiaro se per un malore o un incidente, è caduta dal letto. La figlia ha sentito il rumore e ha chiamato i soccorsi che hanno trasportato la mamma in ospedale. Ovviamente i sanitari in presenza di un’ecchimosi evidente e profonda al capo hanno subito allertato i carabinieri perché il livido e il relativo versamento ematico potrebbe anche essere compatibile con un colpo di altra natura.