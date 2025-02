Rimini, anche nel 2024 la Marecchiese è stata la via con più incidenti

Tra le maggiori violazioni accertate negli incidenti stradali del 2024 c’è il ‘controllo inadeguato del veicolo’ (404 casi), seguita dalla ‘mancata precedenza all’intersezione con segnale’ (153 casi), mentre il ‘cambiamento di direzione pericoloso e l’intralcio’ hanno registrato 105 casi. Le violazioni relative all’arresto all’intersezione sono scese a 37 casi, mentre quelle di precedenza a destra sono aumentate a 57 casi. La violazione della distanza di sicurezza è diminuita a 27 casi, e le violazioni per velocità pericolosa alle intersezioni sono rimaste stabili a 31 casi. La precedenza ai pedoni è aumentata a 39 casi, mentre l’apertura della portiera senza verificare il pericolo è scesa a 19 casi.

In alcuni casi i numeri sono in crescita rispetto agli anni precedenti, come per il ‘controllo inadeguato del veicolo’ (aumentato da 294 casi nel 2021 a 404 casi nel 2024), mentre in altri casi sono in leggera diminuzione, come per ‘la mancata precedenza all’intersezione con segnale’ e per ‘il cambiamento di direzione pericoloso’ (rispettivamente 158 e 162 nel 2023). Tutti i sinistri sono comunque sempre legati alla concausa dell’alta velocità non commisurata alla strada o alle condizioni di visibilità.