Rimini, alluvione: 2 milioni di euro per il Comune

E’ di 2 milioni di euro il finanziamento complessivo riconosciuto al Comune di Rimini a sostegno degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità e delle infrastrutture stradali a seguito dagli eventi alluvionali che nel maggio scorso hanno colpito la Romagna, coinvolgendo anche il territorio riminese. Nell’ordinanza del commissario straordinario Figliuolo viene quindi dato seguito alle richieste avanzate dall’Amministrazione comunale a seguito della ricognizione dei danni provocati dal maltempo in particolare nelle zone dell’entroterra cittadino e riguarda nello specifico sei interventi, per un ammontare di 2.030.000 euro.

L’intervento più sostanzioso interesserà via Marignano, nella zona di Sant’Aquilina, area che per conformazione storicamente presenta vulnerabilità, acutizzate dopo gli eventi di maggio. Per via Marignano si procederà al completamento delle opere di messa in sicurezza già avviate subito dopo l’alluvione, attraverso lavori per un importo stimato e riconosciuto di un milione di euro. Importanti anche gli interventi di ripristino che interesseranno via San Paolo (350mila euro), la messa in sicurezza di via Tavernelle, nella zona di San Salvatore (280mila euro) e degli attraversamenti in alcune strade di collegamento interne e cioè Via Consorziale, Via Del Poggio e Via Buonanotte (complessivamente 110 mila euro).

I sei interventi comprendono anche la sistemazione delle banchine del Porto Canale colpite dalle forti mareggiate (90mila euro) e la messa in sicurezza del Parco XXV Aprile (200mila euro), area che rappresenta la naturale cassa di espansione del fiume Marecchia. Gli interventi consentiranno di effettuare alcuni interventi di ripristino di un luogo oggi punto di incontro e attività per la città.

“Accogliamo con soddisfazione la notizia dell’accoglimento da parte del commissario Figliuolo delle richieste di finanziamento avanzate dall’amministrazione Comunale e ringraziamo il generale e la sua struttura commissariale per l’attenzione e per lo spirito collaborativo mostrato - commenta l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli - La nostra città ha fortunatamente avuto conseguenze contenute rispetto al resto del territorio, ciò non toglie che soprattutto nelle zone interne il forte maltempo abbia creato criticità su alcune infrastrutture stradali. Attraverso questi interventi puntuali avremo anche l’opportunità di dare continuità agli investimenti che in questi due anni abbiamo destinato proprio al cosiddetto ‘forese’ e che porteremo avanti per tutto il mandato”.