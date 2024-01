Rimini, alloggia nel residence e spaccia cocaina: arrestato 44enne

Nella mattina di ieri, i Carabinieri di Rimini hanno tratto in arresto con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un uomo, in Italia per motivi turistici, domiciliato in un residence di Rimini. In particolare, i Carabinieri della Sezione Operativa hanno proceduto al controllo di 44enne originario dell’Est Europa. La perquisizione della camera del complesso residenziale in cui viveva ha permesso di rinvenire circa 35 grammi di cocaina e vario materiale utile per il confezionamento delle dosi, tutto sottoposto a sequestro. L’indagato, al termine degli accertamenti di rito, è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza direttissima fissata per stamattina.