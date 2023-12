Rimini, allarme furti in periferia: “Aiutateci, servono più controlli”

Fare fronte comune per arginare una piaga che ciclicamente si presenta nella zona del Forese del comune di Rimini, specie nelle frazioni di Spadarolo, Vergiano, Padulli e San Lorenzo a Monte. La piaga è quella dei furti, che nelle ultime settimane sono aumentati in maniera vertiginosa, a tutte le ore del giorno e della notte. La conformità di un territorio vasto, con tanti campi e vie di fuga, la scarsa illuminazione, non aiuta i residenti, esasperati e spaventati per le sempre più numerose visite “sgradite”. Una vera e propria emergenza ladri, che si è ripresentata in maniera consistente dopo l’ultima avvenuta cinque anni fa. Visti i numerosi episodi, in pochissimo tempo la rabbia e la preoccupazione dei residenti è cresciuta a tal punto da mettere in piedi un esposto che ha coinvolto tanti cittadini.

