Rimini. Albergatori e ristoratori a caccia di personale: “Non troviamo professionisti, neanche se li ricopri d’oro”

«Non ci sono più professionisti che abbiano voglia di lavorare. Neanche se li ricopri d’oro». È un appello corale, a tratti disperato, quello che arriva da ristoratori e albergatori riminesi. Tutti cercano. Tutti affiggono cartelli. Ma nessuno trova. I gruppi facebook sono intasati da decine di annunci di imprenditori stagionali che necessitano di ampliare l’organico. Qualcuno di loro, addirittura, mette in palio impieghi annuali. Ma le risposte che si sentono rifilare sono sempre le stesse. «Vorrei due giorni di riposo e non uno», o magari «ho bisogno di un impiego part-time, non continuativo». Il risultato è che gli addetti ai lavori non sanno come far fronte alla stagione alle porte. Che, con le festività del 25 aprile e dell’1 maggio in dirittura d’arrivo, entrerà ufficialmente nel vivo. E non è detto che la partenza sia col botto.

Chi cerca non trova

Un cameriere di sala che lavori dalle 16 fino a chiusura. Un impiego annuale, con uno stipendio che si aggira attorno ai 2mila euro. E anche se nei mesi estivi non è previsto il giorno libero, Adriano Conti, titolare del ristorante Romagna Mia di Marina centro, si dice disposto a «trattare e a ragionare». Il problema è che manca proprio la controparte. «Non si è presentato quasi nessuno, e chi viene non dimostra certo voglia di lavorare - commenta -. Alcuni cercano un’occupazione da incastrare con altre decine di impegni. Ma dov’è finita la cultura del lavoro?». L’imprenditore, che ha aperto la sua attività un anno fa, non nutre molte speranze per la stagione 2024. «La gente non chiama neanche per sapere quanto verrebbe pagata - conclude -. Il lavoro non è più una priorità».

Anche Gabriele Ferrini, che nel suo locale Gabrè di Villa Verucchio cerca disperatamente un pizzaiolo, si accoda alle proteste di Conti. Chi avanza la propria candidatura, il più delle volte, non si rivela poi determinato a farsi assumere. «Gli orari li decidono loro, la domenica chiedono di non lavorare», protesta il titolare. Eppure le condizioni da lui proposte, a suo dire, sarebbero tutt’altro che da “buttare”. «Giorno di chiusura, 1.500 euro di stipendio più tredicesima, si comincia dal pomeriggio e alle 21.30 massimo si è fuori - spiega -. Ma nessuno che abbia richiamato per confermare». Anche a Il Pizzicagnolo, ristorante di viale Carlo Matteucci, si stenta a trovare personale. La prima motivazione, racconta il titolare Flavio Chiodi, è che la maggior parte dei candidati vivrebbe fuori Rimini. «La percentuale è di un 80 a 20 - lamenta l’imprenditore -. Verrebbero in città per lavorare, il problema è che non hanno l’alloggio. È il principale fattore che li fa desistere». Un organico, quello del ristoratore, che necessita di essere potenziato sia in sala che in cucina: «Dovremmo essere almeno 8, attualmente siamo in 4». Anche se le condizioni di lavoro, precisa, sono in linea con quelle messe in palio dalla concorrenza: «Giorno di riposo, otto ore a turno, uno stipendio da 1.500/1.600 euro. Ma è tutto una lotta. Fanno qualche giorno e poi mollano. Un disastro». Il problema degli alloggi è lo stesso denunciato da Sonia e Fabio, titolari di un ristorante di Igea marina. Il nome non vogliono specificarlo perché, parole loro, «è già difficile trovare personale così». «Noi non offriamo possibilità di alloggio, ma stipendi buoni sì. Dai 1.500 ai 2mila - spiega Sonia, che cerca disperatamente un cameriere -. Contratti come si deve, giorno di riposo. Ma per ora solo qualche riscontro ancora da vagliare». Altro scoglio è quello dei doppi turni, che ormai quasi nessuno vorrebbe fare. Anche Stefano Secci, proprietario del ristorante Mirage di Rimini, parla di persone sempre meno disposte a lavorare. «Alcuni mi chiedono di fare solo il fine settimana, altri di fare metà giornata», racconta il ristoratore, che non si era mai trovato in difficoltà come quest’anno. Il suo locale, infatti, necessita di addetti alla cucina - in particolare pizzaioli e aiuto pizzaioli - e alla sala. «Da noi un aiuto pizzaiolo prende tranquillamente 1.700 euro, ma non riesco comunque a trovarlo - aggiunge Secci -. Anche se garantiamo un giorno libero e un contratto sindacale. D’estate arriviamo a fare anche 300 coperti. Ma senza personale la vedo dura». Non si lascia sfuggire, il ristoratore, una stoccata rispetto allo stato di salute del settore tutto: «Dove sono finiti i camerieri, i pizzaioli? Non ci sono più i professionisti di un tempo».