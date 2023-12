Rimini, al ristorante i gestori lo scoprono mentre ruba e vengono picchiati: scatta l’arresto

Giovedì sera, il personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino straniero per il reato di tentata rapina impropria e lesioni personali. Verso le 20.10 circa giungeva una chiamata al 112 nella quale i responsabili di un ristorante riferivano di aver sorpreso un uomo intento ad asportare della merce. I due responsabili, quindi, bussavano con violenza alla porta del locale, con l’intento di spaventare e far desistere l’uomo dal proseguire l’attività criminosa. Il ladro però, apriva la porta di scatto e si scagliava contro i due responsabili del locale. Nel tentativo di guadagnarsi la fuga, ne scaturiva una colluttazione con uno dei due, che a causa di uno spintone, cadeva per terra, insieme al socio. Nel cadere, uno di loro andava ad urtare il capo contro lo spigolo del bancone in acciaio, procurandosi una vistosa ferita all’altezza della fronte. Tuttavia, il ladro in fuga veniva bloccato dai due uomini che, a questo punto, riuscivano a contattare il 112. Giunti sul posto, i poliziotti mettevano in sicurezza i due soci, facevano salire in auto il ladro sorpreso nel locale e lo trasportavano in Questura.

In considerazione dei fatti accaduti, l’uomo veniva tratto in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Rimini, in attesa dell’udienza di convalida.