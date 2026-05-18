Rimini, al Campus il documentario su Giulio Regeni

Nell’ambito del progetto nazionale Le Università per Giulio Regeni, iniziativa dedicata alla libertà di ricerca a dieci anni dalla scomparsa del ricercatore friulano, il Campus di Rimini ospiterà martedì 26 maggio alle ore 20:30, presso la Cineteca comunale di via Alessandro Gambalunga 27, una serata di approfondimento e testimonianza.

L’appuntamento riminese segue l’evento svoltosi lo scorso 29 aprile a Bologna, consolidando il percorso di sensibilizzazione promosso dalla senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo in collaborazione con la Fondazione Elena Cattaneo, Fandango e Ganesh Produzioni. Al progetto hanno aderito numerosi atenei italiani, uniti nel ribadire il valore della tutela della ricerca scientifica e dei diritti umani.

Il programma della serata a Rimini prevede la proiezione del documentario “Giulio Regeni - Tutto il male del mondo”, diretto da Simone Manetti. L’opera ricostruisce la verità giudiziaria relativa al sequestro, alle torture e all’omicidio di Regeni, avvenuto al Cairo nel 2016, avvalendosi per la prima volta del racconto diretto dei genitori, Claudio Regeni e Paola Deffendi. Attraverso la ricostruzione dei fatti e le testimonianze della famiglia e dell’avvocata Alessandra Ballerini, il documentario ripercorre le tappe della battaglia legale culminata nel processo contro quattro agenti della National Security egiziana, il cui iter procedurale dovrebbe giungere a sentenza entro la fine del 2026. Oltre alla visione del film, l’iniziativa prevede la diffusione di contributi video realizzati dai genitori di Giulio Regeni, dalla legale della famiglia e dal regista Manetti, allo scopo di offrire una panoramica completa sulla vicenda e sugli sviluppi dell’impegno civile per la verità.

L’evento si propone come momento di riflessione istituzionale sulla libertà di indagine accademica, valore fondamentale dell’istituzione universitaria che il Campus di Rimini intende promuovere attraverso la partecipazione pubblica.

L’ingresso alla Cineteca comunale sarà libero e gratuito per tutta la cittadinanza fino a esaurimento dei posti disponibili.