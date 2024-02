Rimini ai vertici nella classifica dei decessi di senza dimora: 6 in un anno. Interrogazione di Lisi

RIMINI. La città di Rimini è ai vertici della classifica italiana dei decessi di homeless nel 2023. A dirlo è la consigliera comuale Gloria Lisi del gruppo Gloria Lisi per Rimini (ex vice sindaca e assessora ai Servizi sociali) che anticipa un’interrogazione in consiglo comunale. Dall’ultima ricerca della FIOPSD (Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Fissa Dimora) Rimini si colloca all’ottavo posto dopo Roma, Milano, Bergamo, Torino, Bologna, Brescia e Genova.

«Di precarietà abitativa», scrive Lisi, «si muore d’inverno come d’estate e Rimini ancora una volta entra in una triste classifica. Sebbene l’inverno rappresenti il periodo dell’anno più drammatico, in cui anche i riflettori dei media, compresi quelli locali si accendono per riportare l’attenzione su queste problematiche, l’amministrazione risponde preventivamente con altisonanti comunicati stampa sulle misure intraprese (forse per lavarsi la coscienza), tuttavia il report mette in luce come la “strage invisibile” si alimenti mese dopo mese. Nonostante il fenomeno della grave marginalità adulta sia tipico soprattutto delle grandi città, anche a Rimini 6 persone sono morte di stenti nelle strade e negli alloggi di fortuna nel 2023».

Per Lisi si tratta di «una situazione allarmante alla quale bisogna al più presto porre rimedio».

«Questa amministrazione», aggiunge, «continua a tutelare gli interessi dei privati che chiedono di costruire nuove palazzine, ma l’AC oltre a richiedere il minimo della dotazione in termini di parcheggi pubblici, (continuando a consumare suolo), non si propone di richiedere al privato di far fronte ad un interesse pubblico fondamentale come quello di dare casa a chi rischia la propria vita in strada... Per risolvere problematiche complesse, come quelle attinenti all’estrema marginalità, occorre mettersi in ascolto di chi da dieci anni a questa parte, negli spazi di Casa Madiba e di Casa Gallo, tutti i giorni crea progetti, risposte, alleanze, relazioni contro la precarietà abitativa e per il benessere e la sicurezza di tutta la collettività con le persone in condizione homelessnes».....

Lisi chiede all’assessore competente e al sindaco: «l’Assessore era consapevole dei decessi di queste 6 persone? Conosceva le loro storie? Si erano rivolte ai servizi Sociali? Erano conosciute e monitorate dagli operatori dell’unità di Strada? Inoltre chiedo di predisporre risposte abitative nuove e strutturali adeguate a rispondere alla precarietà abitativa che colpisce sempre più persone, di ampliare il numero di appartamenti di emergenza abitativa, di aumentare gli appartamenti messi a disposizione del progetto HF, di promuovere e coordinare la rete fra chi si occupa dei senza fissa dimora fissando gli incontri periodici con cadenza mensile, riuscendo a superare l’attuale frammentazione degli operatori sociali che lavorano o prestano volontariato nei vari enti del Terzo Settore riminese, di chiedere ai privati, che continuano a costruire nei loro interessi, di destinare una quota di cubatura per appartamenti da dedicare ai progetti di HF e all’ERP, ovviamente per rendere attuabile questa proposta, si deve sensibilizzare anche il settore dell’urbanistica che spero non si limiti soltanto a definire con termini come “indecorosa” la condizione dei senza tetto, di conoscere quanti nuovi contratti di affitto si sono stipulati, grazie al tanto sbandierato PATTO PER LA CASA, di sapere quante persone, pur avendone i requisiti ed avendone il diritto, sono rimaste escluse dal contributo per l’affitto, che in un recente comunicato stampa l’assessore ha tanto enfatizzato di aver ulteriormente finanziato (fra l’altro decantando risorse non proprie del Comune, ma messe a disposizione dalla Regione)».

Infine chiede anche di sapere a quanto ammonterebbero le risorse strettamente comunali messe a disposizione per poter coprire totalmente la graduatoria dei beneficiari del fondo affitto e «quante ore settimanali vengono dedicate dall’attuale assessore al trovare nuove soluzioni da mettere in campo a favore di persone che vivono in grave marginalità».