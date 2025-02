Rimini, aggressioni e rapine con il coltello: due minorenni arrestati e quattro giovani denunciati

La Polizia di Rimini ha tratto in arresto in flagranza di reato, due minori di nazionalità straniera e denunciati altri quattro giovani per rapina aggravata continuata in concorso. Verso le 18 di domenica scorsa, un equipaggio veniva inviato presso la linea “Metromare” della Stazione “Kennedy” poiché un uomo aveva riferito che poco prima, mentre stava attraversando il sottopasso pedonale del Parco “Maria Callas”, veniva raggiunto da un gruppo composto da sei ragazzi, uno dei quali, con la scusa di chiedere una sigaretta si avvicinava alla vittima e minacciandola con un coltello, le intimava di consegnare denaro contante ed il telefono cellulare. Il malcapitato riusciva comunque a guadagnarsi la fuga senza farsi rubare nulla di quanto richiesto.

Poco dopo, giungeva alla locale Sala Operativa la segnalazione di un’ulteriore aggressione nei pressi del parco, dove un gruppo di ragazzi aveva aggredito e minacciato con un coltello un giovane, rubandogli denaro contante e il telefono.

Proseguendo le ricerche, in un’area poco distante, veniva individuata un ulteriore vittima dell’aggressione, questa volta ferita da un coltello utilizzato da parte di un giovane componente del gruppo.

Ottenuta una descrizione dei responsabili da parte delle vittime, presso il sottopasso della linea del trasporto pubblico gli agenti intercettavano un gruppo composto da sei ragazzi di giovane età, che corrispondevano alle descrizioni rese dalle vittime aggredite precedentemente.

Sottoposti a perquisizione personale, venivano trovati in possesso della refurtiva (denaro contante e telefoni cellulari), di due coltelli e due passamontagna e venivano pertanto accompagnati presso i locali della Questura.

Le persone aggredite riconoscevano i giovani come responsabili, a titoli diversi, delle aggressioni subite e pertanto, quattro venivano denunciati in stato di libertà e due venivano tratti in arresto per il reato di rapina aggravata continuata in concorso e denunciati per porto di armi e oggetti atti ad offendere.