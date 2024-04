Rimini, aggressioni all’ex moglie: arrestato ex ispettore di Polizia

Aggressioni e minacce all’ex moglie, scatta l’arresto per un uomo da anni residente a Rimini. Ieri è stato arrestato un 66enne marchigiano della provincia di Macerata, ex ispettore della polizia e in servizio presso la Questura di Rimini, per maltrattamenti in famiglia. Il 66enne da anni aveva comportamenti aggressivi, offensivi e minacciosi nei confronti dell’ex moglie, una 75enne riminese. I due erano separati ma vivevano ancora nello stesso appartamento dal quale in più occasioni i vicini avevano sentito urla e richieste di aiuto da parte della donna. L’ex poliziotto si trova ora in stato di arresto.