Rimini, aggressione notturna il sabato di Pasqua: due arresti

Nel fine settimana di Pasqua, la Questura di Rimini ha predisposto servizi straordinari, soprattutto serali e notturni, finalizzati a prevenire e a contrastare fenomeni di degrado urbano. Sono state tratte in arresto, per resistenza aggravata e lesioni personali a Pubblico Ufficiale, due persone dal personale delle volanti della Questura intervenuti per una aggressione nella notte di sabato scorso. Gli agenti, rintracciati i due aggressori, alla richiesta dei documenti per l’identificazione, anziché collaborare, i due iniziavano ad affrontare sia verbalmente che fisicamente gli operatori che, con non poca fatica, riuscivano ad accompagnarli in Questura. Il pm di turno, il quale disponeva il trattenimento degli arrestati presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo che si terrà nella mattinata odierna.

La sola Polizia di Stato ha impiegato mediamente oltre 60 operatori in più rispetto al regolare servizio, anche appartenenti alle diverse Specialità, come Polfer e Stradale, anche al fine di innalzare le misure di sicurezza per i diversi allarmi lanciati nel contesto internazionale. A tali controlli hanno contribuito due unità a cavallo della Polizia di Stato provenienti da Milano per la vigilanza dei parchi e delle zone verdi presenti nel centro storico di Rimini.

Numerosi anche i controlli amministrativi agli esercizi commerciali che possono vendere e somministrare sostanze alcoliche. Nel corso dei servizi sono stati controllati complessivamente 5 esercizi commerciali, con particolare attenzione ai locali, all’interno dei quali sono stati controllati gli avventori. Nel fine settimana sono state complessivamente identificate 1467 persone, di cui 481 stranieri e 256 veicoli controllati.