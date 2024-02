Rimini, aggressione all’ex campionessa di pattinaggio: scoperto dalla Polizia

La Polizia di Stato di Rimini ha denunciato in stato di libertà un cittadino italiano per violenza privata e danneggiamento aggravato. Nello specifico, lo scorso 31 ottobre, l’ex campionessa di pattinaggio Sara Venerucci riferiva al 112 di essere stata aggredita da uno sconosciuto, che subito dopo si era allontanato. In particolare, la donna raccontava, ancora scossa e spaventata, che mentre era alla guida della sua auto in zona Rivabella invadeva leggermente la corsia opposta, poiché si era girata a guardare la figlia piccola seduta nel seggiolino.

Questa piccola distrazione aveva indispettito il conducente che proveniva dal senso di marcia opposto, a tal punto che l’uomo decideva di invertire il senso di marcia, raggiungeva l’auto della donna, le bloccandole la strada e costringendola a fermarsi.

Una volta sceso dall’auto l’uomo inveiva contro la ragazza, colpiva l’autovettura con un calcio danneggiando vistosamente lo sportello e mandando in frantumi il vetro posteriore, per poi allontanarsi frettolosamente.

Nell’immediatezza la donna, in evidente stato di agitazione, in virtù anche della presenza della bambina, non era riuscita a fornire immediati elementi per poter ricercare l’autore del fatto.

Grazie alle telecamere di vigilanza nella zona interessata dai transiti che venivano immediatamente acquisite e visionate dagli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.