Rimini, aggrediscono 70enne in pieno giorno e le strappano la collana d’oro

Le si sono affiancati con la scusa di darle una mano con le buste della spesa e invece l’hanno aggredita strappandole una collana d’oro di valore. è successo ieri intorno alle 12.30 in una zona di grande traffico e passaggio come via Flaminia nel tratto che dallo stadio va verso la Colonnella. La donna, settant’anni riminese, camminava lungo la strada con le buste della spesa per raggiungere l’auto parcheggiata in una traversa vicina, quando è stata affiancata da due giovani, pelle olivastra e accento straniero, forse sudamericani. Uno era in sella ad una bicicletta mentre l’altro camminava a piedi. In un primo momento con fare gentile le hanno chiesto se aveva bisogno di aiuto indicando le buste. «Le portiamo noi - avrebbe detto uno dei ragazzi - ha bisogno di una mano sono pesanti».