Rimini, aggredisce la madre perché gli nega i soldi: arrestato 36enne

RIMINI. I carabinieri della Sezione Radiomobile di Rimini, in collaborazione con quelli della Stazione di Rimini Porto hanno tratto in arresto nella flagranza dell’ipotesi di reato di tentata estorsione un 36enne riminese. I militari, a seguito richiesta pervenuta al 112, sono intervenuti in aiuto di una madre che, pressata dalle continue richieste di danaro da parte del figlio tossicodipendente, gli negava la somma richiesta: a fronte del diniego, dopo averla minacciata, si è scagliato contro aggredendola.

I carabinieri giunti sul posto, sono riusciti a bloccare il 36enne, impedendogli di proseguire la condotta contro il genitore, traendolo in arresto.

La donna è stata sottoposta a cure mediche presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Rimini con prognosi di 15 giorni. L’uomo, su disposizione della locale Procura della Repubblica, è stato associato alla Casa Circondariale di Rimini, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.