Rimini. Aeroporto-alberghi, i collegamenti saranno potenziati

«I collegamenti tra l’aeroporto e gli alberghi della Riviera saranno potenziati. Perché, coi tanti voli che arriveranno quest’estate, in particolare quelli da Londra Heathrow, Barcellona, Kaunas, e Monaco di Baviera, bisogna rendere più agevole e rapido il trasporto dei turisti dal “Fellini” alla struttura ricettiva prenotata». L’assessore alla Mobilità, Mattia Morolli, esprime soddisfazione al termine dell’incontro, tenutosi ieri, coi vertici della Start per attivare bus navetta «che possano rendere più capillare il servizio di trasporto pubblico». E per evitare quanto accaduto negli anni passati quando, centinaia di turisti, appena atterrati allo scalo di Miramare, erano costretti, valigie e borsoni in mano, a lunghe attese, fuori dall’aeroporto, prima di veder arrivare un taxi o un’auto inviata dall’hotel. Sottolinea il presidente di Start Romagna, Roberto Sacchetti: «Abbiamo ascoltato dal sindaco Jamil Sadegholvaad e dall’assessore Morolli necessità e bisogni e ci siamo presi una settimana di tempo per preparare una proposta progettuale da presentare al Comune».

