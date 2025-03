Aperto da oggi a Rimini il nuovo ingresso nella rotatoria Statale 16/Consolare San Marino, per gli automobilisti che provengono da via della Repubblica. Il nuovo accesso lato mare, che passa sopra al nuovo sottopasso carrabile, consente, da questo pomeriggio, di immettersi in rotatoria in modo diretto e continuato, senza più fermarsi al semaforo.

Così il Comune di Rimini in una nota: “Con la conclusione - avvenuta con largo anticipo - dei lavori di riasfaltatura programmati, che hanno consentito la realizzazione di un nuovo tappeto di asfalto, riapre questo pomeriggio anche la via Euterpe in direzione mare-monte. Con una nuova pavimentazione stradale infatti anche questo tratto di via Euterpe, chiuso da lunedì scorso, ridiventa percorribile, consentendo a chi viene da via della Repubblica e deve portarsi in via Euterpe, di raggiungere la zona del Garden, della scuola Bertola e del Parco Giovanni Paolo II.

Dopo l’apertura del sottopasso carrabile, avvenuta la scorsa settimana, aprono quindi oggi anche i collegamenti che consentono alla rotatoria la piena funzionalità in tutte le direzioni di marcia previste dal progetto.

Attualmente infatti è possibile sfruttare tutte le direzioni per chi entra ed esce nella nuova rotatoria Statale 16 /Consolare San Marino. Rimangono escluse, per ora, solo le bretelle aggiuntive, laterali ed esterne alla rotatoria, che consentono sia la direzione diretta verso Riccione (per chi proviene da San Marino) sia la direzione diretta verso mare (per chi proviene da Riccione). Direzioni che comunque sono percorribili e garantite immettendosi in rotatoria e sfruttando i rami di entrata e uscita della nuova rotonda”.