Rimini. Addio alla professoressa Cinzia Montevecchi. Il ricordo dell’ex preside Zavatta

RIMINI. Dopo una lunga malattia questa notte all’età di 79 anni si è spenta la professoressa Cinzia Montevecchi. Era nata a Ormea, in provincia di Cuneo il 18 novembre del 1944. Dopo la laurea in lettere classiche all’Università di Bologna aveva insegnato lingua e letteratura italiana e greca al liceo classico Giulio Cesare di Rimini nel quale aveva anche ricoperto il ruolo di vice preside. Conoscitrice profonda di Alberto Marvelli, aveva curato diverse pubblicazioni.

«Alla conoscenza e “frequentazione” del beato riminese», ricorda il sito del settimanale Il Ponte, «ha dedicato numerosi studi, alcuni dei quali diventati libri. Tra questi Il Signore è con te anche laggiù, Le lettere di Lello Marvelli al fratello Alberto dal fronte russo (il Ponte, 2011), Volare nel sole, Alberto Marvelli e la gioia di educare (AVE, 2014) e Coraggio e sempre avanti. L’epistolario di Alberto Marvelli (1937-1946) (il Ponte, 2018). In collaborazione con M. De Luca, ha realizzato tre volumi per il greco e il latino per il triennio (Clari fontes, Euloghia e Callidae voce). Si è molto dedicata alla divulgazione della monumentale Storia della Chiesa riminese, l’opera in quattro volumi curata dal marito Piergiorgio Grassi e pubblicata nel 2015».

«Ho avuto la fortuna di averla a fianco come preziosa collaboratrice per molti anni», scrive l’ex preside del Classico ed ex vice sindaco di Rimini Fabio Zavatta, «e credo di poter affermare che per il liceo classico di Rimini la professoressa Montevecchi è stata per decenni un pilastro fondamentale. Il suo insegnamento pieno di sapienza, saggezza, equilibrio e umanità ha contribuito a formare la personalità di tante generazioni di giovani che oggi svolgono con passione e onestà la loro professione».

Giovedì sera, alla chiesa della Colonnella è in programma il rosario. Il funerale venerdì, alle 15, in Duomo.