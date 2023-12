Rimini, addio a Lino “Vasco” Zavattini: l’ultimo cocchiere della città

Era il 21 agosto del 2005. Ed era una calda domenica d’estate quando Lino Zavattini, per tutti “Vasco”, decise di farsi fotografare e intervistare dal Corriere Romagna per celebrare il suo primo giorno da pensionato. Dopo una vita «passata al servizio della gente», come amava dire lui: prima come taxista e poi come vetturino. E Rimini lo ricorderà così, alla guida di una splendida carrozza, trainata dal suo bel cavallo bianco, con sopra una coppia di turisti romanticamente abbracciata. Ma anche personaggi noti del cinema come Laura Antonelli, Serena Grandi, Paolo Villaggio ed Enrico Montesano. Lo ricorderà, perché “Vasco”, un paio di giorni fa, all’età di 92 anni, se n’è andato.

