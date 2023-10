Rimini. Accusò la moglie di fare sesso col figlio: marito condannato per calunnia

È stato condannato per interferenze illecite nella vita privata, calunnia, percosse, minacce gravi e ingiuria. Il 51enne che aveva messo le telecamere in camera da letto per cogliere sul fatto la moglie che sospettava avesse rapporti sessuali col figlio, alla fine ha avuto la peggio.

La lunga vicenda processuale si è conclusa ieri pomeriggio: dopo lo scagionamento, già in fase di indagini, della mamma dalla pesantissima accusa di atti incestuosi col figlio, la condanna è arrivata per il marito. Le accuse mosse a carico dell’uomo erano infatti conseguenza di quelle che lui stesso, in precedenza, aveva mosso nei confronti della moglie. E ieri il tribunale collegiale l’ha condannato a 5 mesi e 10 giorni di reclusione per i reati di interferenze illecite nella vita privata, minaccia aggravata, percosse e ingiuria. Pena sospesa solo in caso di risarcimento del danno, quantificato in 4.500 euro, alla parte civile.

La vicenda

Tutto inizia nel 2019, quando l’uomo è costretto a trattenersi fuori Rimini per lavoro dal lunedì al venerdì. Nonostante le pratiche per la separazione fossero già avviate, ossessionato dalla gelosia decide di voler controllare la donna durante la sua assenza. Così in alcune stanze, camera da letto in primis, posiziona dei cellulari che videoregistrano quando qualcuno entra in un ambiente. Una sera, il figlio 15enne non si sente bene. Come fanno da sempre le mamme quando papà non c’è, gli dice di andare a dormire con lei. Il padre torna in città, si mette a controllare le registrazioni e perde letteralmente la testa. Sotto le coperte la madre avrebbe avuto un rapporto sessuale col figlio. Dalle immagini non si vede niente, ma ci sono a suo dire, rumori inequivocabili. Parte così la denuncia. I video incriminati vengono visti dai carabinieri, polizia, magistrato e assistenti sociali.

Nessuno ci vede o sente niente di strano, per cui il fascicolo contro la donna viene archiviato. La moglie, che nel frattempo per difendersi si è affidata all’avvocata Martina Montanari, a sua volta lo denuncia per maltrattamenti in famiglia, calunnia e interferenze illecite nella vita privata. Contestazioni che reggono al vaglio della Procura della Repubblica che chiede e ottiene il rinvio a giudizio dell’uomo, fino alla condanna giunta ieri pomeriggio.