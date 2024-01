Rimini. Abusi edilizi nel 2023, 313 persone denunciate

RIMINI. A Rimini nel 2023 sono stati 1.155 gli accertamenti sugli abusi edilizi, 137 le comunicazioni di notizie di reato, 104 le violazioni contestate per il mancato rispetto delle normative sismiche e del collaudo statico. Lo fa sapere il Comune impegnato con l’Ufficio Edilizia e Ambiente della Polizia locale, sul fronte della verifica del rispetto delle leggi e delle normative per la pianificazione urbanistica, con particolare attenzione al contrasto dell’abusivismo edilizio. Nei 12 mesi dell’anno scorso il report conta dunque 1.155 accertamenti per i controlli dei cantieri e l’espletamento di indagini di polizia giudiziaria (erano 1.268 nell’anno precedente); 1.032 atti di polizia giudiziaria redatti per il completamento delle notizie di reato e delle indagini di polizia giudiziaria. E ancora sono state 137 le comunicazioni di notizie di reato redatte a seguito degli accertamenti, 313 le persone denunciate, 104 le violazioni contestate, di cui 74 per il mancato rispetto delle normative e 30 per mancanza del collaudo statico. Nel report ci sono poi 14 violazioni per false dichiarazioni, sette violazioni per il mancato rispetto delle normative paesaggistiche, due violazioni per invasione/occupazione abusiva di terreni/edifici pubblici o privati, 64 deleghe di indagine svolte a seguito di disposizioni della Procura, due sequestri amministrativi di carattere ambientale (nessun sequestro di carattere penale). Non ci sono invece cantieri sottoposti a sequestro giudiziario, ma sono 119 gli accertamenti e sopralluoghi ambientali che hanno portato a contestare 12 violazioni.