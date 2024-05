Rimini. Abbattimento delle tariffe per le mense scolastiche per redditi Isee sotto i 35mila euro

RIMINI. Sono circa 3.900 i pasti medi giornalieri consumati nelle mense delle scuole di infanzia comunali e statali riminesi (0-6 anni). Se si aggiungono anche le scuole primarie statali, il numero degli iscritti al servizio di mensa scolastica supera abbondantemente i 5 mila iscritti, di cui più di quattro mila usufruiscono di riduzioni della tariffa.

Grazie ad un contributo regionale a sostegno del servizio mensa biologica, il Comune di Rimini riuscirà ad investire ulteriori 80 mila euro nell’abbattimento delle tariffe per la mensa delle scuole d’infanzia e delle scuole primarie statali. L’abbattimento verrà concesso agli utenti dei servizi residenti nel Comune di Rimini e titolari di retta agevolata e con una attestazione ISEE inferiore ad € 35.000,00. L’abbattimento potrà andare da un’entità minima, per chi consuma un solo pasto alla settimana, ad un’entità massima per coloro che utilizzano la mensa tutta la settimana.

Si tratta di mense di elevato livello qualitativo che si confermano negli ultimi anni nella top five delle mense scolastiche italiane dall’osservatorio di Food insider.