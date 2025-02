Rimini, abbandono illecito di rifiuti: 85 incastrati dalle fototrappole. Ecco le vie con più infrazioni

Le fotocamere ambientali, autorizzate dalla Prefettura, restano installate per circa una settimana nelle postazioni monitorate, con tempi più lunghi nei casi più critici. Le aree soggette a videosorveglianza sono segnalate con cartelli informativi, nel rispetto delle normative sulla privacy. Il servizio prevede inoltre la manutenzione e la rotazione regolare delle fototrappole per coprire l’intero territorio comunale.

Dal gennaio 2021, il Comune di Rimini ed Hera hanno avviato un progetto di videosorveglianza per il controllo e la prevenzione dell’abbandono rifiuti. Un monitoraggio da cui risulta che nel 2021 sono stati contestati 145 verbali; 222 nel 2022; 162 nel 2023 e 85 nel 2024, a cui si devono aggiungere i 26 verbali delle Guardie Ecologiche Volontarie, rilevati con 72 turni di servizio messi in campo nel 2024, per rispondere a 41 segnalazioni pervenute dal corpo delle Guardie Volontarie. Secondo i dati rilevati da Hera e trasmessi alla Polizia Locale, nel 2024 le aree con il maggior numero di infrazioni sono state le vie Carlo Matteucci, Dell’Abete, Vienna e Acquabona.

Le fototrappole sono installate in modo mobile e a rotazione presso 38 postazioni critiche, individuate sulla base delle segnalazioni di cittadini, Hera e Guardie Ecologiche Volontarie. I dispositivi, attivati da sensori di movimento, vengono spostati periodicamente per garantire un controllo capillare delle zone più a rischio.

Il trend delle violazioni rilevate con le fototrappole continua a riscontrare comportamenti irregolari anche nell’anno in corso, con già 5 verbali contestati da inizio anno ad oggi. A cui si aggiungono quelli riscontrati con l’intensificazione delle attività messe in campo a partire dal 2025. Una particolare attività svolta da parte di agenti accertatori di Hera, che hanno già elevato 32 verbali per violazioni alle regole di conferimento, con un focus particolare sul Centro Storico e su via Oberdan, una delle aree più critiche.

Questo potenziamento delle attività di controllo riguarda soprattutto la zona del centro città, con la presenza costante di una squadra di operatori di Hera, che ogni giorno monitorano diverse zone del territorio. Oltre a verificare le irregolarità, gli agenti svolgono un’azione di tutoraggio, fornendo informazioni ai cittadini con dubbi o difficoltà nel corretto conferimento dei rifiuti.

Le principali violazioni riscontrate in questa fase d’inizio anno riguardano l’abbandono di sacchetti e materiali vicino ai cassonetti stradali e l’errato conferimento dei rifiuti nei contenitori dedicati. Violazioni che sono sanzionate con una multa da 200 euro per le utenze domestiche e 400 euro per le utenze non domestiche. Dal report fornito da Hera risulta che un terzo dei verbali è stato elevato a utenze non domestiche e una singola attività commerciale ha ricevuto due sanzioni per conferimenti errati.

L’azione di contrasto non si limita alla sola analisi delle immagini fornite dalle fototrappole, ma include anche indagini dirette sui rifiuti abbandonati. Gli agenti, in alcuni casi, procedono all’apertura dei sacchetti per risalire ai responsabili tramite documenti, bollette o etichette di spedizione. Oltre al monitoraggio dell’abbandono illecito, viene verificata anche la corretta separazione dei rifiuti all’interno dei contenitori, per assicurare il rispetto delle norme sulla raccolta differenziata.