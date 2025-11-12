Rimini, “a teatro con il Soroptimist”: 18 studenti e studentesse al Galli

Anche quest’anno diciotto studenti e studentesse riminesi parteciperanno alla Stagione di prosa del Galli di Rimini grazie al progetto “A teatro con il Soroptimist”, realizzato dal Soroptimist Club di Rimini con la Direzione Teatri del Comune.

Diciotto abbonamenti gratuiti, sostenuti dal Soroptimist e dall’Amministrazione comunale, sono stati consegnati nella sala Ressi del Teatro Galli, da Maria Dora Sisti Presidente del Club Soroptimist di Rimini e Maria Benedetta Magnani coordinatrice del progetto, insieme alle altre socie del gruppo di lavoro e allo staff dell’ufficio teatro del Comune. I giovani, studenti dell’ultimo anno, sono stati scelti da un’apposita commissione di socie tra circa 24 candidati selezionati dalle scuole.

“A Teatro con il Soroptimist – spiega la presidentessa del Club Maria Dora Sisti - è un progetto che realizziamo da 14 anni grazie alla collaborazione con il Comune di Rimini e ringraziamo sentitamente la Direzione del Teatro per il sostegno in questo percorso per avvicinare i ragazzi all’affascinante emozione del teatro. Le domande per partecipare crescono ogni anno a dimostrazione dell’interesse e della passione dei giovani riminesi. Un segnale certamente significativo e molto incoraggiante”.