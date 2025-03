Rimini, “A scuola con gusto”: torna l’iniziativa del Caar per oltre 160 bambini

Torna il progetto del Caar “A scuola con gusto”, con cui il Centro Agro Alimentare Riminese si pone l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni ad un’alimentazione sana e a stili di vita salutari. Dopo l’apprezzamento ottenuto lo scorso anno nella prima edizione, si riparte mercoledì 26 marzo con l’arrivo dei bambini e delle maestre delle prime classi coinvolte, alla presenza della vicesindaca del Comune di Rimini, Chiara Bellini e dell’assessora comunale all’Agricoltura, Francesca Mattei che porteranno i saluti istituzionali, insieme alla dottoressa Rossana Salimbeni, referente per la refezione scolastica del Settore educazione del Comune di Rimini.

Attraverso i giochi didattici con la biologa nutrizionista Sofia Canini e i laboratori esperienziali guidati dagli insegnanti e dagli studenti dello Ial Riccione, Scuola Alberghiera e di Ristorazione diretto da Paola Frontini, i bambini delle scuole primarie riminesi verranno a conoscenza dei concetti di stagionalità e territorialità dei prodotti, dei valori nutrizionali e delle porzioni corrette da mangiare, impareranno preparazioni di ricette gustose e leggere per i vari momenti della giornata.

“Facendo seguito ai tanti feedback positivi ottenuti l’anno scorso – spiega il direttore del Caar, Cinzia Furiati – non solo abbiamo voluto riproporre questo progetto in cui crediamo tantissimo, ma anche ampliare la platea dei ragazzi che vivranno questa esperienza che quest’anno supererà i 160 bambini. “A scuola con gusto” già dal suo avvio ha dimostrato la sua importanza nel coinvolgere i bambini e attivare buone pratiche alimentari nelle giovani generazioni. Crediamo che anche quest’anno, attraverso il divertimento e le gustose ricette a base di frutta e verdura di stagione proposte dagli chef e dagli studenti Ial, i bambini porteranno a casa esperienze indimenticabili e nozioni che gioveranno alla salute di tutta la famiglia. Per contrastare disturbi alimentari che coinvolgono sempre più persone nella nostra società, quest’anno abbiamo voluto invitare a questa giornata inaugurale anche la Comunità di San Patrignano. Per questo ringrazio i professionisti che ci accompagneranno, gli operatori del CAAR che hanno mostrato da subito grande disponibilità ad essere coinvolti direttamente in queste giornate con i bambini, nonché le aziende che ci supportano nell’organizzazione: Romagna Banca BCC, Cooperativa Co.F.Mo., Orsero, Pink Lady, Marlene e Dole. Grazie inoltre ai dirigenti scolastici e alle maestre della Scuola primaria Madre Teresa di Calcutta IC Alighieri, dell’Istituto Federico Fellini e della Decio Raggi di Rimini per la disponibilità ad aderire al progetto”.