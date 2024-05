Rimini, a postina e l’autista di ambulanze bodybuilding, ecco il doppio trionfo

RIMINI. Bodybuilding, doppio esordio, doppia vincita in rosa. Al debutto come preparatrice atletica Serena Modesti, la 45enne campionessa di Bodybuilding e postina ha visto trionfare la sua allieva, Federica Paris, autista di ambulanze da una manciata di giorni. Il battesimo di fuoco si è svolto domenica scorsa a Perugia nella selezione che qualifica per i campionati italiani di Bodybuilding. A imporsi sulle sfidanti, nelle categorie Women Figure e Women Physique, è stata dunque la 21enne riminese, Federica Paris, assicurando così una duplice soddisfazione a Serena che la allena nella palestra FitExpress Rimini Malatesta. Il prossimo step che la attende saranno i campionati italiani previsti a RiminiWelness, in calendario alla Fiera di Rimini, dal 30 maggio al 2 giugno. Ma non basta. All’indomani della vittoria, che l’ha vista debuttare come atleta, Paris ha affrontato anche il primo giorno di lavoro, come detto, al volante delle ambulanze. Anche la sua allenatrice, del resto, non dorme sugli allori ma lavora come postina, a fronte di equilibrismi quotidiani e tanta passione. «Quando Federica è scesa dal palco – racconta Serena ripercorrendo la giornata di domenica scorsa – non riusciva a respirare dall’emozione. Sono fiera di lei: ha battuto atlete di lungo corso, dimostrandosi ben preparata e sicura di sé».

Una vittoria tira l’altra

Un risultato, quello raggiunto da Paris, frutto di un serrato allenamento durato sei mesi, quattro giorni a settimana, con l’obiettivo di arrivare alla forma atletica migliore. Non è la sola vittoria da ricordare, però. Anche l’esordiente Matteo Mambelli, un 21enne che è stato preparato dal marito di Serena, il campione riccionese Cristian Severini, 47enne che lavora come personal trainer, è salito sul podio nella stessa selezione, piazzandosi al secondo posto nella categoria 65 chili pronto a seguire le orme del suo “maestro” che, nel 2022 Severini, ha conquistato il titolo italiano negli over 50 oltre a varie gare internazionali. Anche per Mambelli, come per la Paris, si prospetta, quindi, un campionato all’insegna del tricolore. «A quanto pare, oltre ad essere una coppia di atleti con vincite abbastanza importanti, - si schermisce Serena – siamo anche due preparatori che fanno brillare giovani talenti».

