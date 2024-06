Un camion per il trasporto dei rifiuti (fortunatamente senza carico) questa mattina ha preso fuoco dalla cabina sulla via Coriano a Osteria del Fiume, nei pressi dell’incrocio tra via Casalecchio e via San Salvatore. L’autista ha sentito odore di bruciato si è fermato ed è sceso prontamente. L’immediato intervento dei vigili del fuoco ha evitato ulteriori danni.