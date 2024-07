Rimini, a 18 anni spaccia a ridosso della spiaggia: scatta l’arresto

È stato arrestato ieri sera dalla Polizia Locale di Rimini un giovane, classe 2006, durante un normale controllo di prevenzione e pattugliamento del lungomare e della spiaggia, nella zona di Marina Centro. Dalla perquisizione personale e domiciliare, sono stati sequestrati oltre 100 grammi di hashish.

Ieri sera, durante un servizio di presidio del territorio che si stava concentrando a Marina Centro, nella zona tra la spiaggia e la passeggiata, gli agenti della squadra di Polizia giudiziaria hanno fermato alcune persone per un normale controllo di identificazione personale. Dopo che uno dei ragazzi fermati ha dichiarato spontaneamente agli agenti di essere in possesso di 3 spinelli, sono scattati alcuni controlli più approfonditi, da cui è emerso che il giovane diciottenne nascondeva anche un contenitore con altre dosi di hashish. Il ragazzo, apparso in evidente stato di agitazione, è stato condotto presso la propria abitazione a Viserba per una perquisizione domiciliare, da cui sono emersi altri 100 grammi della stessa sostanza stupefacente, suddivisa in diverse dosi di varia pesatura. La ricerca ha consentito di trovare anche un bilancino di precisione e tutto il materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi.

Il giovane diciottenne è stato tratto in arresto con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto nella camera di sicurezza del Comando di Polizia Locale, dove ha trascorso la notte. Attualmente è in attesa di comparire davanti al Giudice del Tribunale di Rimini.