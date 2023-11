Rimini, 8 dicembre: 400 alberghi aperti verso il tutto esaurito

Rimini si prepara a un ponte dell’8 dicembre da tutto esaurito nei 400 hotel aperti, grazie agli eventi in programma, tra i quali quelli in Fiera e al Palacongressi, i presepi di sabbia, la città illuminata a festa. E già prevede un mese di grandi numeri dal punto di vista turistico. Comunione e liberazione, Ginnastica in festa e conferenza nazionale di Rinnovamento nello Spirito, oltre al concerto di Laura Pausini che porterà il suo World Tour allo Stadium di Rimini l’8 e 9 dicembre, fanno infatti volare le prenotazioni negli alberghi, informa il Comune. Si tratta di “un viatico incoraggiante per un mese che ci aspettiamo super dal punto di vista turistico e dell’ospitalità, per la qualità e quantità degli eventi, per i servizi dell’intera città per tutto il periodo natalizio e di inizio anno”, commenta il sindaco Jamil Sadegholvaad.