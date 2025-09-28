Rimini, 8 consiglieri lanciano l’idea di un gemellaggio con una città palestinese

RIMINI. “Gaza: partire dalle città per unire le nazioni”: questo il titolo dell’ordine del giorno proposto da otto consiglieri comunali che sarà discusso nella seduta di martdì 30 settembre. Il documento, presentato da consiglieri e consigliere di maggioranza, intende richiamare l’attenzione sulla tragedia umanitaria che sta subendo la popolazione della Striscia di Gaza, colpita dalla distruzione di ospedali, infrastrutture e civili abitazioni, dalla fame e dalla mancanza di farmaci, con decine di migliaia di vittime.

«Con la consapevolezza che solo il Governo potrebbe avere un effettivo potere di pressione internazionale», scrivono gli 8 consiglieri, «l’ordine del giorno intende sollecitare una presa di posizione delle massime istituzioni nazionali e, nelle prerogative del Consiglio, avanza precise linee di impegno: ribadire che la pace deve avere come fondamento la tutela della vita umana; il rispetto del diritto internazionale e la prospettiva di due popoli e due Stati; chiedere al Governo italiano di procedere al riconoscimento dello Stato di Palestina, in coerenza con le deliberazioni ONU e del Parlamento europeo; promuovere sul territorio iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla pace, anche attraverso progetti culturali e percorsi di cooperazione; valutare un futuro gemellaggio con una città palestinese, con finalità esclusivamente educative e di solidarietà; garantire ai cittadini il pieno diritto a manifestare pacificamente in modo nonviolento».

«La nostra proposta per la città di Rimini», aggiungono i promotori, «vuole dare un segnale chiaro: dalle città può partire una voce di pace, e da una città come Rimini, con la sua storia, questa voce si alza fortissima dalla piazza e dall’istituzione comunale. Una voce capace di farsi carico della sofferenza delle popolazioni civili e di sollecitare responsabilmente le istituzioni nazionali e internazionali». Questi i consiglieri proponenti: Giuliano Zamagni, Serena Soldati, Edoardo Carminucci, Samuele Ramberti, Marco Tonti, Elisa Marchioni, Manuela Guaitoli, Annamaria Barilari.