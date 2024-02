Rimini, 50 anni di cantieri: a 90 anni Gian Carlo Sormani eletto “cooperatore a vita”

“Cooperatore a vita”: questo il riconoscimento che Legacoop Romagna ha consegnato a Gian Carlo Sormani, 90 anni, socio fondatore e presidente della Coop Progetti di Rimini, che dal 1975 è una delle più importanti esperienze di studio di progettazione in edilizia sul territorio e non solo.

Alla breve cerimonia, svolta nella sede di Legacoop Romagna in via Caduti di Marzabotto, è intervenuto l’assessore al Bilancio del Comune, Juri Magrini. Erano presenti il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, il vicepresidente Valerio Brighi e la responsabile territoriale Giorgia Gianni. Tra gli ospiti anche i funzionari territoriali Massimiliano Manuzzi e Alfio Fiori e alcuni dei soci fondatori di Coop Progetti, come Giancarlo Ciaroni (già presidente anche di Legacoop Romagna), Donato Monopoli e Riccardo Barogi.

Sormani e la Coop Progetti hanno lasciato il segno in tutta la provincia di Rimini, sia nel campo civile e industriale, sia nelle opere pubbliche. Progettista idraulico di valore, Sormani ha messo a disposizione le sue competenze anche per numerosi progetti di volontariato nel continente africano. Nel tempo sono stati complessivamente una trentina i professionisti con competenze e specializzazioni nel campo di ingegneria, architettura, urbanistica e strutture che hanno fatto parte della cooperativa come soci, mettendo a disposizione e condividendo idee e lavoro

«Sormani — dichiara il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi — è un cooperatore vero che ha attraversato più generazioni grazie alla sua competenza, alla sua personalità e alla sua innegabile passione per l’economia mutualistica. Il riconoscimento simbolico che gli abbiamo consegnato è un piccolo gesto per celebrare il suo contributo. Gli siamo grati per l’enorme mole di lavoro e di idee che ha dedicato al movimento cooperativo”.

I cantieri di Coop Progetti

Fra i tantissimi cantieri realizzati da Coop Progetti in quasi 50 anni di attività: l’edificio per gli uffici della Cooperativa Lavoratori del mare sul porto canale di Rimini; la ristrutturazione di un fabbricato ex Sacramora per realizzare il centro sportivo Mantra di Viserba, prima struttura in Emilia-Romagna ad utilizzare impianti tecnologici di riscaldamento e ricambio dell’aria mediante cogenerazione; la nuova sede della ditta Il Melograno di Santarcangelo; il centro sportivo con pattinodromo di Misano; la sala polivalente ex Lavatoio di Santarcangelo; numerosi interventi di bioedilizia abitativa ecocompatibile; una quantità notevole di realizzazioni nel campo delle urbanizzazioni primarie; interventi nel trattamento delle acque reflue e per quelle ad uso potabile. E ancora, il centro sportivo di Mondaino e San Clemente; gli acquedotti di Mercato Saraceno, Misano, Sogliano; opere fognarie pubbliche a Rimini e private (Grand Hotel di Rimini, i-Suite hotel, alberghi in tutta Italia); consulenze all’estero nel campo dello smaltimento dei reflui e delle acque meteorologiche.