Rimini, 40 nuovi orti urbani per “over 65” nella zona di via Aldo Moro

Continua a espandersi la rete di orti urbani dislocata sul territorio di Rimini. La Giunta comunale, infatti, ha recentemente approvato il progetto di fattibilità ed esecutivo per la realizzazione di nuovi orti per anziani nell’appezzamento di terreno tra via Cuneo, via Aldo Moro e via Lidice, dove sorgeranno 40 ‘spazi green’, ciascuno con una superficie di 35 metri quadrati, collegati tra loro mediante un percorso ciclopedonale. L’investimento, pari a 200 mila euro, mira dunque a aumentare le opportunità di estendere la dotazione di lotti a disposizione delle persone Over 65, così da offrire loro dei luoghi dove dedicarsi all’agricoltura a chilometro zero, alla vita all’aria aperta, e, allo stesso tempo, dove stare in compagnia.

Ogni orto, per l’esattezza, sarà perimetrato da un’apposita recinzione e ciascun blocco, al centro, sarà dotato di una piccola piazzetta con una pergola e una serie di armadietti dove riporre i propri oggetti e arnesi.

Oltre alla realizzazione di un impianto di illuminazione, un impianto idrico e un impianto di irrigazione, sono previste anche opere di arredo quali le rastrelliere per le biciclette, dove lasciare le proprie due ruote, e altri servizi come tavoli e sedie, in modo da favorire momenti di socializzazione e di relax. Ci sarà anche una zona comprendente un’isola ecologica, per promuovere la corretta gestione dei rifiuti, mentre il sistema di irrigazione avrà dei sotto-contatori. L’inizio dei lavori è calendarizzato per i primi mesi del 2024.