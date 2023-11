Rimini, 250 nuovi alberi nelle strade, ecco dove saranno

Nei giorni scorsi è arrivata l’approvazione in Giunta di un Documento di Indirizzo Progettuale con il quale la città di Rimini si accinge a ospitare nelle sue arterie oltre 250 nuovi alberi. Un intervento volto a incrementare l’infrastruttura verde cittadina – la cui esecuzione è affidata alla società Anthea - che si focalizzerà in particolare nella zona costiera e in numerose strade della città, abbracciando, ad esempio, viale Regina Elena, viale Regina Margherita e via Maestri del lavoro.

Inoltre, in armonia con l’iniziativa “Regala un Albero alla Tua Città”, che promuove la partecipazione dei soggetti privati nella donazione di alberi a favore della collettività, il Centro Zavatta, in collaborazione con la Società PMG, ha effettuato un dono di 60 alberi di specie autoctona, tra cui querce, frassini, salici e pioppi. Questi alberi saranno messi a dimora a partire dal mese di dicembre nell’area verde del Parco Marecchia, contribuendo così a un verde urbano sempre più rigoglioso.

Nel contesto della forestazione dell’area A14 (compensazione terza corsia), la Società Autostrade, inoltre, ha garantito il finanziamento per la distribuzione di piante forestali su un’area complessiva di circa 10 ettari, suddivisi in 8 diverse aree, con inizio dei lavori previsto dal 2024 una volta ultimate le fasi di verifica dei progetti (pronti) e le dovute approvazioni.