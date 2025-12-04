Rimini, 205mila euro per riqualificare l’area della stazione

La Giunta di Rimini ha dato il via libera questa settimana all’Accordo di Programma con la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione del progetto “Next Stop: Rimini Sicura”, un intervento integrato di prevenzione e sicurezza urbana che interesserà il quadrante della stazione ferroviaria e in particolare i Giardini Silver Sirotti.

Sul fronte degli investimenti strutturali, per un importo di 170mila euro, sono previsti lavori di riqualificazione del giardino Silver Sirotti e dell’arredo urbano, la valorizzazione del muro perimetrale e del viale che collega l’area verde al sottopassaggio ferroviario, il potenziamento dell’illuminazione pubblica e l’implementazione del sistema di videosorveglianza. La componente sociale, con una dotazione di 35mila euro, comprende invece l’organizzazione di laboratori ed eventi culturali rivolti ai giovani, in sinergia con il comitato di Borgo Marina per dare continuità ai precedenti progetti di recupero del quartiere, e la sperimentazione degli “Street Tutor”, figure di mediazione sociale che opereranno negli spazi pubblici in accordo con la Prefettura.

Il finanziamento sarà ripartito tra Regione e Comune con una quota regionale di 161.500 euro e una compartecipazione comunale di 43.500 euro. L’iniziativa prevede inoltre un percorso partecipato che coinvolgerà attivamente giovani, scuole e associazioni del territorio nella realizzazione degli interventi.

“Questo accordo rappresenta la nostra visione della sicurezza urbana - dichiara Juri Magrini, assessore alla sicurezza - un approccio che parte dalla riqualificazione degli spazi, dalla loro rivitalizzazione attraverso la cultura e la socialità. La sicurezza si costruisce restituendo funzionalità e bellezza ai luoghi pubblici, rendendoli vivi e frequentati. Con questo progetto integriamo prevenzione ambientale, tecnologia e presenza sociale, dimostrando che investire sulla qualità urbana e sull’inclusione è la migliore strategia per contrastare il degrado e rafforzare il senso di comunità”.