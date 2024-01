Rimini, 16enne paralizzato dopo un tuffo: nuova assoluzione per il concessionario del pontile

Assoluzione bis per il concessionario del pontile di Viserba utilizzato per l’attracco di motonavi turistiche da dove il 21 maggio del 2016 dopo aver scavalcato insieme agli amici il cancelletto d’accesso, un ragazzo allora 16enne, si era tuffato in acqua perdendo l’uso delle gambe. Rinviato a giudizio con le accuse d’aver omesso di custodire adeguatamente il pontile e le sue chiusure, nonché di mancata applicazione dei cartelli di divieto, il concessionario era stato assolto – dopo diverse testimonianze tutte a suo favore - perché il “fatto non sussiste”. Già dal giudice di pace. Sentenza bissata con analoga motivazione anche dal Tribunale ordinario dopo il ricorso in appello presentato dal legale della vittima. Il concessionario in entrambi i procedimenti è stato assistito dagli avvocati Andrea Guidi e Daniele Cola.