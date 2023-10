Morti sul lavoro: dal 2002 al 2022, in provincia di Rimini, in 106 hanno perso la vita per causa di lavoro. Sono stati denunciati quasi 150.000 infortuni e 7.366 malattie professionali: in tempi brevi andrà data attuazione al Patto regionale per la sicurezza, con l’attivazione del tavolo provinciale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo segnala Cgil in una nota.